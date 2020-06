Rúben Amorim: "Deixámos correr 10 ou 15 minutos e haverá o dia em que não conseguimos dar a volta. Temos de mudar isso"

O jogo

"É verdade que o Belenenses SAD pressionou bem, mas depois percebemos que como estavam a pressionar alto, havia espaço nas costas. Começámos a jogar mais nas costas do adversário, a ganhar as segundas bolas, a pressionar e fomos atrás da vitória."

Entrada em jogo no 4.º lugar mexeu com a equipa?

"Não mexeu. Não entrámos bem, em Guimarães também não entrámos bem, é algo que temos de mudar. Deixámos correr 10 ou 15 minutos e haverá o dia em que não conseguimos dar a volta, por isso, temos de mudar isso. Não sei se foi o campo, não sei. Em Guimarães foi igual, por isso não podemos dar essa desculpa. O futebol é mesmo assim, não podemos dar minutos aos adversários que estão motivados."

Solução para a ausência de Mathieu

"O Borja já tem alguns jogos com o Keizer nessa posição. Em relação ao Inácio, é igual a todos os jovens, que tem de crescer e ganhar o seu lugar e o seu espaço. Mas o pé esquerdo é fundamental para o nosso processo de construção de jogo".

A substituição de Jovane ao intervalo

"Teve um traumatismo e não quisemos arriscar. Não teve presente na 2.ª parte e tivemos muitas oportunidades para marcar na mesma. Não dependemos de ninguém, a prova disso são estes jogos em que perdemos jogadores importantes, mas continuamos com outras soluções. Tem de continuar a trabalhar, quatro jogos no Sporting não são nada. É uma aposta do clube. Já disse que quando o clube me contratou que era essa a ideia. Em relação aos resultados, temos exemplos de como duas derrotas mudam a rota das equipas no campeonato. Uma derrota ou duas derrotas mudam o rumo de um grande."

Possível regresso de Jorge Jesus ao Benfica

"É indiferente. Sou treinador do Sporting. Espero estar no Sporting para construir um Sporting forte. Estou desejoso de ter adeptos, etamos a criar boa dinâmica, os jovens estão a acreditar. Mesmo com lesões, estamos a criar um ambiente que é importante. O nosso foco é o Sporting. Não nos interessa muito os treinadores das outras equipas".