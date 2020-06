Rúben Amorim lamenta má entrada no jogo frente ao Belenenses SAD

O Sporting venceu esta sexta-feira o Belenenses SAD por 3-1 no jogo que fecha a 28.ª jornada da I Liga, disputado na Cidade do Futebol. Os 'leões' sobem assim ao terceiro lugar, com 52 pontos, mais dois que o Sporting de Braga. O Belenenses SAD mantém-se em 14.º lugar com 30 pontos.

Petit acredita que o Sporting esteve melhor nos momentos cruciais do jogo. Já Rúben Amorim reconhece que os leões entraram mal na partida.