Alguns regressos e outras tantas alterações no onze do Sporting

O Sporting ainda não perdeu no regresso da I Liga e tem esta segunda-feira uma complicada deslocação a Moreira de Cónegos, em que Rúben Amorim já vai poder contar no onze com Acuña e Jovane, de regresso após lesão.

Um onze com várias alterações, com a entrada também de Luís Neto e Battaglia para a vez de Eduardo Quaresma e Wendel.

Onze do Sporting: Maximiano; Luís Neto, Coates e Borja; Ristovski, Matheus Nunes, Battaglia e Acuña; Plata, Sporar e Jovane.

Suplentes: Renan, Camacho, Rosier, Nuno Mendes, Wendel, Tiago Tomás, Gonçalo Inácio, Joelson e Doumbia.

Acompanhe o Moreirense - Sporting aqui na Tribuna, a partir das 21h.