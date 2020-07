"Pensas que és estrela, já te f****, estás a olhar para onde?" Árbitro diz ter sido insultado por Hugo Viana. Sporting garante o contrário

O diretor de relações internacionais do Sporting, Hugo Viana, foi suspenso por 30 dias, depois de ter sido expulso no final do encontro com o Moreirense (0-0), anunciou hoje a Comissão Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol.

No final do encontro da 30.ª jornada da I Liga de futebol, Hugo Viana foi expulso pelo árbitro Tiago Martins, já no acesso aos balneários, por protestar "num tom ameaçador, exaltado e de claro confronto".

Mais do que isso, segundo o relatório, Hugo Viana disse o seguinte: "No final do jogo, no túnel de acesso aos balneários, num tom ameaçador, exaltado e de claro confronto, dirigiu-se ao árbitro proferindo as seguintes injúrias 'pensas que és a estrela, já te fodeste, dois penáltis que não marcaste, amanhã já tens a medalha nos jomais'. O árbitro parou a olhar e o Sr. Hugo Viana continuou "estás a olhar para quem, seu caralho? não tenho nenhum problema em ser expulso'".

Ora, isto contraria a versão oficial Sporting que, através do seu diretor de comunicação Miguel Braga, garante que o dirigente leonino não insultou o árbitro. "Tiago Martins acha que está acima da crítica e no seu íntimo talvez pense que errar é humano e que ele é um ser superior. Não é. Por isso mesmo, o árbitro não gostou que o diretor desportivo do Sporting lhe perguntasse como é possível não ter marcado dois penáltis claros. Sem insultos, sem impropérios, apenas uma pergunta altamente compreensível. E ao contrário do que fez com Abdu Conté, aí Tiago Martins fez valer a sua autoridade e num acto de coragem expulsou, fora de campo, Hugo Viana".