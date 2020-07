Rúben Amorim prefere que FC Porto não seja campeão já hoje: "Seria importante ter de empatar ou ganhar ao Sporting"

Seria bom defrontar um FC Porto já campeão?

"Podemos ver pelos dois lados. Pode haver esse libertar da pressão, mas também os jogadores do FC Porto podem sentir-se mais soltos, quererem celebrar e festejar em campo. Para mim, volto a dizer que seria importante o FC Porto não ser campeão hoje, ter de empatar ou ganhar ao Sporting.

É isso que quero porque foco-me no crescimento da minha equipa. O Sporting não pode ser campeão, para mim é indiferente quem for. Eu quero é que estejam todos os fatores no jogo e, portanto, se o FC Porto não for campeão hoje [terça-feira], estará mais um fator no jogo, que vai ao encontro do que tenho vindo a dizer.

É mais um [teste], contra uma equipa forte. O Quaresma e o Matheus Nunes, por exemplo, ainda não jogaram estes jogos e vão ter dificuldades que não tiveram até aqui, mas quem está no Sporting tem testes todos os dias."

Ganhar o clássico pode ser um prémio de consolação?

"São três pontos e o importante é que manter esse objetivo, manter a nossa posição e tentar melhorar. O Sporting não pode ter como consolação de uma época em ganhar a um rival seja em que jogo for. Não estamos aqui para impedir que o FC Porto seja campeão, mas para vencermos os nossos jogos e atingir os nosso objetivos.

Não é consolação nenhuma, mas queremos vencer. Mais do que vencer, é ver comportamento da equipa e dos nossos jogadores. Não só o resultado ou os nossos objetivos, mas perceber em que ponto estão os nossos jogadores".

Será a terceira vez que defronta o FC Porto esta época

"Não vejo muitas diferenças. Vejo uma equipa sempre competitiva, com várias soluções, que pode jogar em 4-4-2 ou 4-3-3, está preparada para tudo. Pensar nesse jogo para a Taça da Liga e agora, passados uns meses, ver que está a um ponto do título, revela muito sobre o treinador, o clube e o espírito da equipa. Queremos vencer, estamos numa boa fase, e precisamos deste jogo para crescer. Estou certo de que vai ser um grande jogo e que o Sporting vai fazer um grande jogo."

Ganhou ambos os jogos anteriores

"Lembro-me que num dos jogos o FC Porto falhou dois penáltis, no outro ganhámos aos 95'. Não vejo isso dessa forma. O que o mister tem são títulos, e é isso que eu ambiciono para mim.

O mister Conceição já foi campeão e está a um ponto de ser novamente. Tem muito mais anos do que eu. Penso que bateu o recorde de pontos do Olhanense, esteve numa final da Taça de Portugal [pelo Sp. Braga]. Não tenho ascendente, pelo contrário. Ele é que tem mostrado mais conteúdo."