Emanuel Ferro: "Um campeão é sempre merecido, parabéns ao FC Porto. Foi um campeonato diferente"

O jogo

"Foi um jogo equilibrado, as equipas não fizeram um grande jogo, sempre na procura dos melhores momentos para pressionar, sem perder capacidade para estarem organizadas defensivamente. Na 2ª parte o FC Porto consegue desbloquear o jogo através de um canto. Tivemos de arriscar em busca da vitória. O segundo golo surge numa transição em que estamos mais desequilibrados. "

A (falta de) maturidade

"A maturidade é revelada pela qualidade dos jogadores. Obviamente é diferente jogar com jogadores que já passaram por competições internacionais e outros que estão a começar agora. O FC Porto conseguiu destacar-se no resultado mas também tivemos boas oportunidades para marcar. O golo alterou o jogo. O resultado não é revelador das intenções das duas equipas e da qualidade apresentada."

O campeão FC Porto

"Um campeão é sempre merecido, parabéns ao FC Porto. Foi um campeonato diferente, com nuances diferentes. Ainda temos dois jogos importantes e queremos prepará-los da melhor forma. E depois pensar na próxima época."

Sérgio Conceição recuperou o tribalismo que fez do FC Porto uma máquina emocional, agressiva e perigosa, e acima de tudo ganhadora no passado. Podem discutir-se os méritos e os deméritos - e é evidente que o Benfica falhou espetacularmente esta época -, mas não reconhecer a importância do treinador quando se ganha um troféu é desonesto em quaisquer circunstâncias