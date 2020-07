Amorim chama Geraldes e Tiago Tomás para o onze. Jovane nem sequer está no banco

Com Acuña de regresso após castigo, Rúben Amorim chamou também Francisco Geraldes e Tiago Tomás para o onze do jogo com o V. Setúbal, face às ausências de Jovane Cabral e Sporar.

O onze do Sporting: Luís Maximiano; Stefan Ristovski, Eduardo Quaresma, Sebastián Coates, Acuña e Nuno Mendes; Matheus, Francisco Geraldes, Wendel; Gonzalo Plata e Tiago Tomás.

Siga o encontro aqui na Tribuna, a partir das 19h.