Emanuel Ferro: "O que faltou foi marcar e criar mais, fomos penalizados pelas quebras no jogo e pelas faltas constantes"

O que faltou ao Sporting

“Faltou criar mais oportunidades. A estratégia do Vitória foi fechar os caminhos para a baliza. Tentámos com largura, com jogo entrelinhas, mas não criámos tanto quanto queríamos. O jogo foi muito quebrado, foi difícil manter o ritmo. O que faltou foi marcar e criar mais, fomos penalizados pelas quebras no jogo e pelas faltas constantes”

Benfica e a luta pelo 3.º lugar

“O objetivo é ganhar, como era esta noite. Sabíamos das dificuldades, que serão diferentes das do próximo jogo. Vamos estar preparados. Poderíamos ter feito mais esta noite, queríamos ter feito melhor, mas é difícil criar soluções. Jogámos com variações, tentámos coisas diferentes, mas não foi possível. Vamos focar-nos na vitória e é isso que pensamos”