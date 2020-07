Rúben Amorim: “Hoje perdemos por uma bota. Se foi um erro vir para o Sporting? Foi a melhor coisa que fiz na vida”

A bota

"O lance é decisivo, mas o Sporting jogou melhor, não merecia este resultado. Agora é começar um novo capítulo. Hoje foi por uma bota, a bota do Matheus Nunes meteu o Vinícius em jogo... mas não faltou ambição, tiveram melhores princípios mas a classificação é que manda, já estou a pensar na próxima época e mais convencido do que nunca".

Equívoco?

"Se foi um erro na minha carreira vir para o Sporting? Se há coisa que tenho a certeza, é que foi a melhor coisa que fiz. Estou muito contente no Sporting e espero que os sportinguistas estejam preparados para a guerra. Guerra no bom sentido, e não naquele que normalmente há no futebol português. Estou mais convencido hoje do que quando cheguei."