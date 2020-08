E aí vem mais um: Sporting anuncia Feddal para as próximas duas épocas

Zouhair Feddal é oficialmente reforço do Sporting para as próximas duas temporadas. O clube de Alvalade confirmou a contratação do defesa central marroquino, que chega do Bétis.

"Estou muito feliz por estar aqui e por pertencer a este enorme clube", disse o defesa de 30 anos aos meios de comunicação do Sporting. "A única coisa que posso prometer é compromisso, trabalho, sacrifício, luta e entrega até ao final", sublinhou ainda.

Feddal, que além do Bétis jogou ainda no Levante e Alavés em Espanha e no Parma, Siena e Palermo de Itália, descreve-se como um defesa que "gosta de sair a jogar" mas que "não complica", lembrando ainda outros marroquinos que passaram por Alvalade, como Naybet ou Hadji.

O central é o segundo reforço a ser apresentado pelo Sporting esta terça-feira, depois do médio Pedro Gonçalves.