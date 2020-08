Oficial: Pedro Gonçalves reforça Sporting

Agora sim, é oficial: Pedro Gonçalves é reforço do Sporting para as próximas cinco temporadas. O clube de Alvalade anunciou o médio esta terça-feira, a terceira contratação da época, depois de Antunes e Pedro Porro.

Pedro Gonçalves foi uma das revelações da última época, ao serviço do Famalicão. O médio de 22 anos, formado no Chaves, Sp. Braga e Valência, teve ainda uma passagem pelo Wolverhampton antes de voltar a Portugal na última época, sendo um dos mais utilizados do Famalicão, com 40 jogos, em que marcou sete golos.

Aos meios de comunicação do Sporting, Pedro Gonçalves referiu que o projeto dos leões "é aliciante" e que o objetivo "é ganhar todos os jogos".

"O meu forte não é falar, gosto mais de jogar futebol. Sou um jogador que gosta de ter bola, reagir à perda e que acelera bem. Adapto-me a qualquer estilo de jogo", disse ainda o médio.