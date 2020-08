Alavés anuncia chegada de Battaglia por empréstimo do Sporting

Um dia depois de Rodrigo Battaglia se despedir via redes sociais dos adeptos do Sporting, o Deportivo Alavés, da liga espanhola, anuncia a chegada do argentino por empréstimo.

Battaglia segue para a equipa do País Basco por empréstimo por uma temporada, depois de três épocas no Sporting, que ainda não se pronunciou sobre o negócio. O médio de 29 anos terá assim a sua segunda experiência no estrangeiro, depois de vários anos em Portugal, onde passou por Chaves, Moreirense e Sp. Braga.

"Sempre defendi o clube com a minha vida e alma em cada bola. Não posso deixar de agradecer a Portugal pela amabilidade destes seis anos e meio", escreveu Battaglia nas sua redes sociais na quarta-feira, quando confirmou a saída do Sporting.