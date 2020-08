Aí está a primeira vitória do novo Sporting

Depois de se estrear por terras algarvias com uma derrota - à porta fechada - frente ao Farense (2-1), o Sporting venceu - à porta ligeiramente aberta; houve transmissão televisiva - o Portimonense, esta noite, por 2-1, no segundo jogo amigável do estágio da equipa.

Rúben Amorim montou um primeiro onze com quatro reforços - Antunes, Feddal, Pedro Porro e Nuno Santos - mas a 1ª parte não teve golos nem do Sporting, nem do Portimonense.

Contudo, ao início da 2ª parte, Feddal cometeu um penálti e Lucas Possignolo aproveitou para fazer o 1-0, já com o reforço Adán na baliza.

Pouco depois, também de penálti, foi a vez de ser o Sporting a marcar, por Sporar.

Já com cerca de 20 minutos para o final do jogo, Amorim trocou quase toda a equipa e o Sporting até subiu de rendimento, com uma excelente prestação do reforço Pedro Gonçalves.

O 2-1 surgiu depois de uma grande abertura do jovem central Gonçalo Inácio para Gonçalves, pela esquerda, com o ex-Famalicão a oferecer o golo, ao segundo poste, ao avançado Tiago Tomás.

O Sporting volta a jogar no domingo, frente ao Belenenses SAD, às 20h30 (SportTV).