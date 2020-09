Nápoles é o convidado do Sporting na IX edição do Troféu Cinco Violinos

A IX edição do Troféu Cinco Violinos vai opor as equipas de futebol do Sporting e do Nápoles, na qual alinha o português Mário Rui, no domingo, às 19:30, no estádio José Alvalade, confirmou esta segunda-feira o clube ‘leonino’.

Na época passada, o Sporting, que regressou esta segunda-feira aos treinos, depois de um dia de folga, perdeu o troféu para os espanhóis do Valência, ao ser derrotado por 2-1.

De acordo com informação divulgada pelo clube, a sessão, na qual o avançado Luiz Phellype continuou a trabalhar sob vigilância, “ficou marcada pela já habitual exigência no treino e forte aplicação dos jogadores”.

O próximo treino da equipa orientada por Ruben Amorim está agendado para terça-feira, às 10:00, na academia do clube, em Alcochete, à porta fechada.

Na sexta-feira, os ‘leões’ venceram os espanhóis do Valladolid, por 2-1, em jogo particular disputado em Alverca, depois de ter estado em desvantagem, mas conseguiram a reviravolta no marcador com golos do reforço Feddal e de Jovane Cabral.