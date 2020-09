Mais "reforços" em Alvalade: Daniel Bragança e Joelson Fernandes renovam

Os futebolistas Daniel Bragança, de 21 anos, e Joelson Fernandes, de 17, formados no Sporting e internacionais sub-21, renovaram hoje o contrato com os ‘leões’, que não revelaram a duração de nenhum desses vínculos.

Segundo a nota publicada no sítio oficial dos ‘verdes e brancos’ na Internet, Fernandes "passa agora a ter uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", enquanto Bragança tem uma de 45 milhões.

"Tenho muito orgulho do meu percurso até aqui. Todos os esforços que fiz para chegar aqui valeram a pena. Estou muito feliz e é com grande orgulho que renovo o meu contrato", explicou, citado pelo clube, o médio Daniel Bragança, que jogou nas últimas épocas por empréstimo no Farense, primeiro, e Estoril Praia, depois.

Já o jovem extremo, que em 2019/20 se estreou pela equipa principal, fazendo quatro jogos, referiu querer "continuar a vestir a camisola por muitos anos" e que no dia da estreia pelos lisboetas nem conseguia dormir.

"Só pensava que ia pisar pela primeira vez o relvado do Estádio José Alvalade", atirou.