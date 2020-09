Há mais cinco casos de covid-19 no Sporting. Já são sete os jogadores infetados

Já são sete os jogadores do plantel do Sporting infetados com covid-19. Depois dos três positivos revelados no domingo, nova bateria de testes realizada há 24 horas a jogadores e staff confirmou mais cinco casos do novo coronavírus, quatro dos quais em jogadores e um num elemento do staff.

Os resultados foram conhecidos esta manhã. Os jogadores estão assintomáticos e isolados, com o restante plantel a treinar-se normalmente em Alcochete.

O Sporting tem estreia marcada no campeonato com o Gil Vicente no sábado mas, de acordo com o diário "Record", a equipa de Barcelos tem também vários casos de covid-19 no plantel e toda a equipa está em isolamento, pelo que o encontro deverá ser adiado.