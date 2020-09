Oficial: Sporting vende Marcos Acuña ao Sevilla

O Sporting confirmou e Marcos Acuña até já foi apresentado como novo jogador do Sevilha para as próximas quatro temporadas.

O internacional argentino estava a treinar à parte do plantel do Sporting e nem sequer foi opção de Ruben Amorim para o estágio do Algarve, tendo estado à espera de ver definido o seu futuro. Deixa assim Alvalade ao fim de três épocas e já deverá estar disponível para Julian Lopetegui na Supertaça Europeia, marcada para dia 24, frente ao Bayern Munique.

Nenhuma das partes revelou os valores do negócio, mas segundo o diário "Marca" o Sporting vai receber 10 milhões de euros, mais dois milhões por objetivos.

Acuña fez um total de 135 jogos pelo Sporting, nos quais venceu uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.