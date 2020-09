Covid-19: Rúben Amorim é o 10.º infetado no Sporting. E agora?

Rúben Amorim está infetado com covid-19, subindo, assim, para 10 o número de casos confirmados no clube de Alvalade: oito futebolistas e dois membros do staff. Estão todos assintomáticos

No último sábado, o Sporting - Nápoles, que serviria de apresentação oficial da equipa, foi cancelado em virtude de alguns casos positivos no plantel. Na terça-feira, atletas e restantes membros que compõem a formação principal de futebol, submeteram-se a uma ronda de testes para despiste da covid-19 - e descobriu-se que Rúben Amorim era um dos casos.

No próximo sábado, o Sporting tem um jogo com o Gil Vicente, que também está a braços com várias infeções deste novo coronavírus. O que é certo é que Amorim irá cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias, pelo que falhará o encontro referente à primeira jornada da Liga 2020-21 e também da 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga Europa (24 de setembro), contra o Viking ou o Aberdeen – ele e os restantes infetados.