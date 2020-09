Liga Europa: Sporting - Aberdeen, o jogo com um favorito claro à espera de um OK para acontecer

O Sporting, com a receção ao Aberdeen ainda em risco, devido à deteção de vários futebolistas infetados com COVID-19, e Rio Ave, que visita o Besiktas, procuram ultrapassar na quinta-feira a barreira da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Mesmo que se imponham a escoceses e turcos, tanto a equipa lisboeta, que se estreia na fase preliminar da prova, como a vila-condense, vencedora do confronto com o Borac na ronda anterior, precisam ainda de superar o ‘play-off’ para se juntarem a Sporting de Braga e Benfica na fase de grupos.

O Sporting reúne favoritismo na receção ao Aberdeen, mas para ter oportunidade de o confirmar no relvado do Estádio José Alvalade - que não terá público nas bancadas, devido à pandemia de COVID-19 – precisa que as autoridades sanitárias não impeçam a realização do jogo.

Os ‘leões’ têm vários casos de jogadores que testaram positivo à COVID-19, o que, aliado às infeções também detetadas no plantel do Gil Vicente, levou ao adiamento do jogo que deveria marcar a estreia das duas equipas na I Liga e deveria ter-se disputado no sábado.

O surto no plantel sportinguista, que, até ao momento, já infetou 12 elementos da equipa principal, entre os quais nove jogadores e o treinador Rúben Amorim, levou o Sporting a ‘cerrar fileiras’, com a realização de um estágio no Algarve.

Caso avance a realização do jogo, o Sporting, que procura qualificar-se pela oitava vez para a fase de grupos da Liga Europa, na qual tem como melhor resultado a presença nas meias-finais (2011/12), estará desfalcada dos jogadores infetados e poderá ter de apresentar um ‘onze’ de recurso.

O Rio Ave vive tempos menos conturbados, mas terá pela frente um adversário mais complicado de derrotar, o Besiktas, um dos ‘grandes’ da Turquia, que foi eliminado na fase de qualificação da Liga dos Campeões pelo PAOK, antes de o conjunto treinado pelo português Abel Ferreira repetir a façanha frente ao Benfica.

A equipa treinada por Mário Silva já entrou em ação na segunda pré-eliminatória, na qual se impôs por 2-0 no reduto dos bósnios do Borac, apesar de apenas ter conseguido marcar nos minutos finais, por Tarantini, aos 90, e Nikola Jambor, aos 90+6.

Se triunfar em Istambul, o Rio Ave, que procura apurar-se pela segunda vez para a fase de grupos, reeditando o feito de 2014/15, poderá ter um adversário ainda mais difícil no ‘play-off’, o vencedor do encontro entre AC Milan e Bodo/Glimt, enquanto o Sporting defronta o vencedor do LASK-Dunajska Streda.

Entre a extensa lista de jogos da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa – na qual o Braga entrou diretamente e o Benfica por força da eliminação na ‘Champions’ destaca-se ainda a visita do Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, ao terreno do Shkendija.