Emanuel Ferro: "O que há a realçar é todo um grupo que trabalhou muito e fez de tudo para estarmos aqui"

A análise ao jogo

"A importância de um bom começo, o que há a realçar é todo um grupo que trabalhou muito e fez de tudo para estarmos aqui prontos, independentemente das dificuldades. Os jogadores foram os atores principais, com grande resiliência e solidariedade, nem sempre conseguimos fazer o que queríamos, nem de tomar as melhores decisões. Mas conseguimos a vitória, o que é um reflexo do grupo, da gente que esteve no banco, de toda a gente envolvida, é isso que nos leva a vencer."

"O plano de jogo era procurar sempre a vitória. De enaltecer, também, a equipa do Paços de Ferreira, que joga muito bem, manteve a posse e criou-nos dificuldades. O segundo golo fez-nos perceber que tínhamos de fazer coisas diferentes, o Paços estava a conseguir ter mais bola e conseguimos nós ter mais posse, conseguimos tirar iniciativa ao adversário."

Vem aí o play-off da Liga Europa

"Para nós, o importante é entrar sempre para ganhar. O próximo jogo é a eliminar e a equipa tem de entrar com estofo. Temos de entrar com a ambição máximo, meter-nos a nossa qualidade e ideia de jogo, sermos solidários e querermos fazer tudo por todos."