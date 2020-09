O Sporting joga o acesso à Liga Europa na quinta-feira e Jovane Cabral está em dúvida

O Sporting iniciou esta segunda-feira a preparação para o jogo da Liga Europa com os austríacos do LASK Linz, numa sessão sem o futebolista Jovane Cabral, que se lesionou no domingo e será “reavaliado nas próximas horas”.

A informação foi avançada pelo clube, depois de o jogador ter saído, por lesão, no domingo aos 31 minutos na visita ao Paços de Ferreira (2-0), em jogo da segunda jornada da I liga em que ainda abriu o marcador, de penálti, aos 23.

Os ‘leões’ iniciaram a preparação para o ‘play-off’ da Liga Europa, de acesso à fase de grupos da competição, agendado para quinta-feira às 20:00, no Estádio José Alvalade, num jogo com arbitragem do bielorrusso Aleksei Kulbakov.

Na sessão desta segunda-feira, os titulares na vitória em Paços de Ferreira fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes subiram ao relvado, estando agendada novo treino em Alcochete na terça-feira, a partir das 10:00.