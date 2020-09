Covid-19. O Sporting tem mais um recuperado. E até já treinou

O futebolista brasileiro Bruno Tabata foi a grande novidade no treino desta quarta-feira do Sporting, um dia após o anúncio da contratação do extremo, numa sessão já com Pedro Gonçalves, recuperado da covid-19.

Os ‘leões’ prosseguiram em Alcochete a preparação para o jogo de quinta-feira do ‘play off’ da Liga Europa, frente aos austríacos do LASK Linz e agendado para o Estádio José Alvalade, a partir das 20:00.

O treinador Rúben Amorim, que está recuperado da infeção pelo novo coronavírus, já tinha orientado a sessão na terça-feira, com os também ‘regressados’ Gonçalo Inácio, Rodrigo Fernandes e Luís Maximiano, igualmente restabelecidos da doença.

Esta quarta-feira, a grande novidade foi o ‘reforço’ Tabata, mas também Pedro Gonçalves, médio contratado esta época e que era um dos infetados pelo novo coronavírus, que nas duas últimas semanas provocou várias baixas no plantel.

Ainda esta quarta-feira, o técnico adjunto Emanuel Ferro dará a habitual conferência de imprensa de antevisão dos jogos, a partir das 18:30, no auditório do Estádio José Alvalade.

Na quinta-feira, o Sporting procura no ‘play off’ diante do LASK, e a par do Rio Ave – que recebe o AC Milan -, juntar-se ao Sporting de Braga e ao Benfica na fase de grupos da segunda competição da UEFA.