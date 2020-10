Emanuel Ferro: "com os sinais positivos de jogos anteriores, e deste também, vamos com certeza fazer uma boa época"

O que aconteceu

"Um resultado que, obviamente, não nos deixa satisfeitos. É o total de tudo aquilo que foi o jogo, contra uma equipa que sabíamos que era forte, que aproveita um ou outro erro do adversário. Estávamos bem no jogo, com mais posse, mas um ou dois erros ali, uma distração… A expulsão acaba por ditar o jogo.

Estamos determinados no que queremos, mas lamentos pelos nossos adeptos e pela nossa ambição, mas, mesmo perdendo por estes números, não nos tira a nossa convicção em relação ao que queremos."

A expulsão de Coates

"Durante os jogos há um conjunto de lances que, do banco, temos dificuldade em ver, mas que são decisivos no jogo. Antes tivemos uma oportunidade que não conseguimos finalizar. No entanto, os jogadores reagiram sempre, tiveram sempre muita crença, mantiveram a organização possível com menos um jogador, mas, mesmo assim, conseguimos manter mais posse. Não era o queríamos, queríamos era ganhar o jogo.

Mas, com os sinais positivos de jogos anteriores, e deste também, vamos com certeza fazer uma boa época."

E agora?

"Este jogo era um momento, no domingo temos outro jogo diferente. É uma equipa que está a crescer e tem coisas boas associadas a isso. Acreditamos que vamos tirar partido de um coletivo forte. Há desilusão, mas os sinais que a equipa nos dá é chegarmos a domingo e fazermos um resultado diferente. O objetivo agora fazer um bom jogo no domingo, contra o Portimonense, com a mesma intensidade, para ultrapassar o adversário com três pontos."