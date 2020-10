Sai Wendel, entra Pote

Já sem Wendel, que está a caminho do Zenit, o Sporting entra em campo com Pedro Gonçalves - mais conhecido por Pote - no meio-campo, com o restante onze a manter-se o mesmo do jogo europeu frente ao Lask.

O onze de Sporting: Adán, Porro, Neto, Coates, Feddal, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, Matheus Nunes, Nuno Santos, Vietto e Tiago Tomás.

Os suplentes: Max, Tabata, Plata, Gonçalo Inácio, Antunes, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma, Rodrigo Fernandes e Joelson.

O onze do Portimonense: Samuel, Anzai, Lucas, Willyan, Fali Candé, Maurício, Dener, Lucas Fernandes, Aylton Boa Morte, Fabrício e Beto.

Os suplentes: Gonda, Anderson, Vaz Tê, Júlio César, Fahd Moufi, Henrique, Pedro Sá, Wellinton Jr e Fernando.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.