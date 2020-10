Rúben Amorim entende "divisão que há no Sporting", mas pede o apoio dos adeptos aos jogadores

O Sporting venceu este domingo por 2-0 no terreno do Portimonense, somando o segundo triunfo seguido na I Liga portuguesa de futebol, em jogo da terceira jornada.

Após o jogo, Paulo Sérgio, o treinador do Portimonense, reconheceu que errou na estratégia usada pela equipa no início do encontro.

Já Rúben Amorim voltou a falar do impacto que a eliminação nas competições europeias teve na equipa.

O treinador do Sporting abordou a divisão que existe no clube para pedir o apoio dos adeptos aos jogadores.