Emanuel Ferro: "Faltam alguns detalhes, sabemos quais são, mas sabemos que é preciso algum tempo"

A análise ao jogo

"Alguns podiam não acreditaram, mas nós acreditámos sempre, os jogadores acreditaram sempre e foram sempre atrás da vitória. Perdemos dois pontos, porque quem mostra esta ambição de estar por cima do jogo só pode assumir que se perderam dois pontos. Mas fica uma exibição de grande intensidade e de grande entreajuda dos nossos jogadores.

Houve contingências do jogo que nos obrigaram a fazer substituições, os jogadores estão identificados com a nossa forma de jogar, mas fica, sobretudo, o reparo de que toda a gente teve a mesma vontade, estavam todos ligados. Não viemos aqui para outra coisa [ganhar]. Não foi diferente a forma como jogámos. Fica sobretudo a forma como alguns jogadores jogaram o primeiro clássico, toda a gente com o mesmo objetivo. Sentimos que perdemos dois pontos."

Palhinha disse que o Sporting vai ser uma surpresa

"A surpresa pode ser para quem está de fora. Percebo as palavras do Palhinha, mas sobretudo estamos conscientes que temos muito trabalho para melhorar, há muitas coisas a melhorar. Temos de crescer, com os mais velhos a ajudarem os mais novos e os mais novos dão energia ao grupo. Toda a gente está em comunhão em objetivos comuns. Mas não basta isso: temos de saber no que devemos melhorar. E temos de jogar sempre com uma ambição desmedida.

Faltam alguns detalhes, que estão identificados e nestes jogos são fundamentais. Sabemos quais são, mas sabemos que é preciso algum tempo. Mas a jogar assim, as coisas vão acontecer naturalmente."