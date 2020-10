Rúben Amorim: "Nuno Mendes vai ser o titular do lado esquerdo da defesa da seleção por muitos anos"

O jogo contra o Santa Clara

"Temos que entrar da mesma forma como entrámos nos últimos jogos e ter consistência. É uma equipa [Santa Clara] que tem os mesmos pontos do Sporting e isso diz muito, vai jogar no seu estádio, no mesmo sistema, tem jogadores rápidos, laterais em que um é lateral e outro é extremo, um guarda-redes que é dos melhores a jogar com os pés e isso dá uma dimensão diferente às equipas.

Temos de assumir o jogo e chegar lá com alguma arrogância positiva, implementar o nosso jogo. Faz parte do ADN de uma equipa grande e, como disse, ainda temos dificuldade nisso. O que não pode faltar é empenho e entrar com a mesma determinação. Vamos esperar ter um bom resultado. O Santa Clara é uma excelente equipa e, se não estivermos no máximo, não vamos trazer um bom resultado."

A situação de Vietto

"O que posso confirmar é que o Vietto não está na convocatória. Até ser oficial, é jogador do clube. Todos na equipa do Sporting são importantes, mas desde o momento em que cheguei, por vezes levantam-se outros valores. É o Sporting, o treinador, o Vietto. Enquanto treinador, posso afirmar que o Vietto não está na convocatória.

O Tabata tem uma mialgia, não vamos levá-lo a jogo. O Plata está convocado e o Quaresma continua de baixa, não pode jogar."

Vai abrir espaço para outros jovens?

"Todos os escalões estão a ser alvo de avaliações. Agora, não é fácil substituir um jogador como o Vietto, um internacional, um jogador com experiência. A porta da equipa está aberta a todos os dos escalões mais baixos, mas têm de crescer ao nível da equipa principal. Não é por sair um que a porta está mais aberta. Requisito não é saída de alguém, mas a qualidade, o empenho e a forma de estar que este clube exige."

A evolução de Nuno Mendes

"Nuno Mendes foi uma surpresa. Quando cá cheguei, vi um Matheus [Nunes] mais maduro, com deficiências, mas mais maduro, o [Eduardo] Quaresma mais maduro e o Nuno Mendes, pensei que ia demorar mais algum tempo. Mas para verem como eu estava errado, realmente teve uma transformação incrível, é muito adulto a jogar, forte fisicamente.

Nota-se aqui e ali algum cansaço quando joga os jogos todos e vai à seleção, mas faz parte do crescimento. Não estão habituados a este ritmo, mas começam a apanhar e o Nuno Mendes é um talento e, sabendo que em Portugal estão sempre a surgir jogadores, penso que ele vai ser o titular do lado esquerdo da defesa na nossa seleção por muitos anos."

António Adán

"Tenho cuidado com todos os jogadores, entendo o momento de cada um. O que fizemos foi trazer um guarda-redes com muita experiência para ajudar o Max, para ajudar a equipa e, no fundo, é o que sempre disse: íamos apostar na juventude, mas não dar nada de mão beijada. Eu metia os miúdos a jogar, como dizia no ano passado, porque achava que estavam no momento para jogar, que era o caminho para construir uma boa equipa e o que fizemos no mercado foi contratar jogadores que pudessem complementar essa juventude.

Temos é de lembrar que o futebol é sempre o momento. O Adán esteve muito bem desde início, o Max também estava, estavam a lutar pelo lugar e o que é que aconteceu. O Max ficou privado do treino durante 15 dias. Não estou a dizer, atenção, que não escolheria o Adán, sou claro nisso. Não sei quem seria o guarda-redes, mas no momento foi aquele, o Max deixou de treinar, o Adán esteve muito bem.

Tem sido uma grande ajuda para todo o plantel, é óbvia a experiência que traz. O Max tem de fazer o trabalho dele, o Sporting sabe que tem um guarda-redes de grande nível, ainda tem muita coisa a melhorar como outros jovens e será um grande guarda-redes português."