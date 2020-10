Em onze que ganha... Já sabem o resto

Tudo igual para a receção ao Gil Vicente. O bom início de época dos leões no campeonato faz com que Rúben Amorim leve perto do coração uma das mais velhas máximas do futebol e não promova alterações no onze do Sprting (e no sistema tático) pelo terceiro jogo seguido.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Pote, Nuno Santos e Jovane

