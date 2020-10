Rúben Amorim: "Os miúdos e os experientes só podem ver verde. Não podem olhar para o vermelho e azul, estar distraídos com outras coisas"

Bom arranque na Liga

"Em relação às quatro vitórias e um empate basta relembrar a época passada quando chegámos aqui, que foi mais ou menos a mesma coisa, mas depois com uma derrota no Dragão complicou-se tudo. Não é nada que não estivesse à espera, mas não é nada de especial. Estamos no Sporting, é natural este tipo de resultados. Mas ainda estamos na 6ª jornada, ainda está tudo no início, mas é melhor trabalhar em cima de vitórias".

Chegar ao 1º lugar

"Vamos aprendendo com os jogos. Vamos tirar ilações do último jogo. O que vimos foi que tivemos algumas precipitações com a bola, mas foi o jogo em que sofremos menos ataques. Fala-se de uma má exibição do Sporting e uma boa do Gil, mas o Sporting quase não deu hipótese de ataques ao Gil. Mas temos de ter mais qualidade no ataque. Mas é bom ver que já olham para o Sporting de outra forma, o Sporting já precisa de fazer mais e dominar o jogo. Tivemos de longe mais oportunidades do que o Gil e foi o jogo em que sofremos menos ataques."

Indisponíveis para o jogo

"O Bruno Tabata e o Antunes ainda não podem jogar."

Responsabilidade pelo 2º lugar

"O foco desta equipa deve ser apenas nos nossos jogos. O grupo de trabalho, os miúdos e os experientes só podem ver verde. Não podem olhar para o vermelho e para o azul, estar distraídos com outras coisas. Estamos ainda no início do campeonato. Só temos de nos focar nos nossos jogos e nos três pontos. "

Distância em relação ao FC Porto

"Não nos surpreende porque são seis jogos. Seis pontos são duas derrotas. É o futebol. Não vai mudar nada no nosso trabalho. Os jogadores do Sporting têm de encarar isto com naturalidade. Como disse, na época passada com uma derrota também parecia que já estava tudo hipotecado."

Arbitragem no Paços de Ferreira-FC Porto

"Nenhum. O nosso foco é no Tondela. É completamente indiferente o que passa nos outros campos. Seria um mau exemplo estar aqui a comentar jogos que não são nossos. Vamos só estar focados no nosso jogo".

18 amarelos mostrados aos jogadores do Sporting

"Com o decorrer do campeonato tenho a certeza de que todas as equipas vão melhorar, incluindo as equipas de arbitragem. Se os centrais ficarem castigados, serão oportunidades para o Quaresma e para o Inácio."

Jogo contra o FC Porto e as queixas de arbitragem

"Não estou disponível para falar sobre isso, o jogo do FC Porto já foi, já acabou."

Pako Ayestarán esteve no Benfica com Rúben Amorim

"Lembro-me que foi a primeira vez que entrei num ginásio com alguém que percebia daquilo. Como treinador não tenho nenhuma recordação, porque ele era o responsável pela parte física, portanto não há nenhuma vantagem. Estudámos o Tondela e conhecemos o Tondela."