Aí está a (esperada) estreia de João Mário a titular

Há três novidades no onze escolhido por Rúben Amorim: Matheus Nunes, Nuno Santos e Jovane Cabral saem da equipa, em relação ao jogo frente ao Gil Vicente, e entram João Mário, Tiago Tomás e Sporar.

O onze do Sporting: Adán, Luís Neto, Coates, Feddal, Pedro Porro, João Palhinha, João Mário, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, Sporar e Tiago Tomás.

Os suplentes: Luís Maximiano, Matheus Nunes, Nuno Santos, Gonzalo Plata, Pedro Marques, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma e Jovane Cabral.

O onze do Tondela: Trigueira, Jhon Murillo, Yohan Tavares, Enzo Martínez, Filipe Ferreira, Mohamed Khacef, Jaquité, João Pedro, Jaume Grau, Salvador Agra e Rafael Barbosa.

Os suplentes: Niasse, Bebeto, Pedro Augusto, Strkalj, Mario González, Souley, Telmo Arcanjo, Tiago Almeida e Medioub.

Recorde-se que o Sporting é 2º classificado, com 13 pontos, e pode ascender à liderança do campeonato, provisoriamente, em caso de vitória, uma vez que o Benfica - que defronta o Boavista segunda-feira - tem 15 pontos. O Tondela é 14º, com cinco pontos.

