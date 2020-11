Sporting em Guimarães com uma alteração no onze

O líder Sporting terá um duro teste em Guimarães nesta 7.ª jornada, com Rúben Amorim a chamar Nuno Santos ao onze, por troca com o jovem avançado Tiago Tomás. João Mário continua nos escolhidos do treinador.

Onze do Sporting: Adán; Luís Neto, Coates, Feddal; Pedro Porro, João Palhinha, João Mário, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, Sporar e Nuno Santos.

Onze do V. Guimarães: Bruno Varela; F. Sacko, Mumin, Suliman, Mensah; Mikel, André André, Poha; Marcus Edwards, Quaresma e Bruno Duarte.

