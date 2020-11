Coates de volta aos treinos no Sporting (sem covid)

O defesa uruguaio Sebastian Coates regressou hoje aos treinos no Sporting, mas ainda com restrições, enquanto Nuno Mendes continuou ausente, a três dias do embate com o Sacavenense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

De acordo com a informação publicada no sítio oficial dos ‘leões’ na Internet, Coates, que regressou da seleção do Uruguai com um problema na perna direita, esteve no relvado principal da academia de Alcochete e trabalhou integrado, mas sempre sob vigilância médica.

Ao contrário do que aconteceu com o benfiquista Darwin, que voltou da concentração da seleção uruguaia com covid-19, Coates não foi afetado. Nos últimos dias, vários jogadores do Uruguai testaram positivo: Luis Suárez, Lucas Torreira, Matías Viña, Rodrigo Muñoz, Diego Rolín e Diego Rossi - além de outros cinco membros da comitiva, incluindo o médico Alberto Pan.

Nuno Mendes, que sofreu uma contusão óssea ao serviço da seleção portuguesa de sub-21, fez tratamento e trabalho de ginásio e é baixa praticamente certa para o encontro de segunda-feira.

O Sporting volta a treinar no sábado, às 10:00, novamente na academia de Alcochete.

O duelo entre o Sacavenense, do Campeonato de Portugal, e o Sporting, da I Liga, está agendado para as 21:15 de segunda-feira e vai ser disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.