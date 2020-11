Rúben Amorim faz seis mudanças para o Sacavenense

São seis as alterações promovidas por Rúben Amorim no jogo com o Sacavanense em que o Sporting quererá evitar sair pelo segundo ano consecutivo aos pés de um emblema do Campeonato de Portugal, naquela que é a primeira titularidade do menino Gonçalo Inácio e em que Max faz os primeiros minutos da época. Conheça os titulares:

Onze do Sporting: Luis Maximiano; Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Antunes, Matheus, João Mário e Borja; Jovane, Sporar e Nuno Santos

Onze do Sacavenense: Mota; Bebé, Ricardo, Duque e André Pires; Job e Pinto; Léo Mofreita, Saavedra e Didi; Iaquinta

Siga o encontro AQUI, na Tribuna Expresso, a partir das 21h15.