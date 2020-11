Forma séria

"O que mais gostei foi a forma séria e comprometida com que entrámos, o respeito pelo jogo, adversário e pelo nosso trabalho diário. Foi isso que caracterizou esta partida. Fomos muito agressivos, competitivos, comprometidos com a ideia de jogo e o resultado acaba por vir daí. Preparámos este jogo de forma séria"

Contar com todos

"Jogaram os que estiveram melhor nos treinos. Esta rotação não foi feita com um propósito de gerir a equipa. Nós sabemos que temos que contar com todos, não só com aqueles que jogam e que vão para o banco de suplentes."

Ficha de jogo

"Os resultados e a prestação desta equipa não são só dos que estão na ficha de jogo, é todo um trabalho coletivo. E só assim é que nos sentimos mais preparados com aqueles que vão entrar"