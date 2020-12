Emanuel Ferro: "É uma vitória que não deixa dúvidas. O Paços não jogou mais porque não permitimos"

A vitória

"É uma vitória que não deixa dúvidas, foi resultado de um jogo muito bem conseguido, com organização e com solidariedade. Contra uma equipa que também não jogou mais porque não permitimos. Tivemos segurança na posse e os golos acabaram por surgir com justiça. A eficácia só surge pela criação de golo que temos."

Tabata e Tomás a titulares

"É o reflexo do que temos dito. A grande mais-valia do grupo é que estamos todos envolvidos, todos identificados com o jogo. Todos têm demonstrado essa vontade. Hoje houve essa oportunidade para esses jogadores, deram ótima resposta e não esperávamos outra coisa."

Objetivo: ganhar a Taça de Portugal

"Estes jogos têm de ser decididos, não podemos ficar à espera. Queríamos resolver porque a nossa intenção é passar, chegar à final e temos como objetivo vencer o troféu."