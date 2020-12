Emanuel Ferro: "Enfrentámos um adversário com as linhas muito baixas e os jogadores muito juntos"

A análise ao jogo

"Foi uma vitória muito bem conseguida, muito merecida, fruto do nosso trabalho ao longo do jogo e sem dar descanso ao Farense, com grande vontade de termos domínio sobre o jogo e sem dar chance de terem alguma iniciativa. Os jogadores estiveram muito bem, uma vez ou outra com dificuldades face ao posicionamento defensivo do Farense. Mas a vitória foi merecida."

As dificuldades no momento ofensivo

"Enfrentámos um adversário com as linhas muito baixas e os jogadores muito juntos, a dar pouco espaço nos corredores e tivemos menos facilidade em adaptarmo-nos a isso. Não entrámos como queríamos, no entanto, as oportunidades que fomos criando eram mais do que suficientes para o resultado que atingimos."

O penálti

"Não vou comentar a decisão do árbitro, normalmente não o faço. Só vi o Feddal no chão com queixas na fase. O que fica disso é, sobretudo, o resultado que fizemos por merecer."

O simbolismo do Natal passado na liderança

"Vejo o simbolismo de estarmos na frente na semana passada, de conseguirmos essa classificação, mas no que temos de pensar é neste jogo em que passámos por dificuldades e no facto de termos de trabalhar mais e mais. Desejo um Feliz Natal a todos os sportinguistas."