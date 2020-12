O desempoeirado Rúben Amorim: "O Petit preparou-se melhor do que eu para este jogo"

O Sporting venceu este domingo por 2-1 a Beleneses SAD, num jogo da 11.ª jornada da I Liga, a última antes do final do ano. O jogo decorreu no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Rui Costa.

Na conferência de imprensa depois do jogo, o treinador do Sporting admitiu que o adversário se preparou melhor.

Já o técnico da Belenenses SAD diz que o resultado foi injusto para o jogo que a equipa fez.

Os golos da equipa de Alvalade foram marcados por Tiago Tomás, aos 5 minutos, e João Mário, aos 24. Já Miguel Cardoso marcou o golo da Belenenses SAD, que jogou com 10 jogadores, após a expulsão do central Tomás Ribeiro, aos 77 minutos.