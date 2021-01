Emanuel Ferro: "Mostrámos uma vontade enorme e uma ambição muito grande. Os golos também resultam disso"

Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Equipa com carácter

“Uma vitória muito bem conseguida, em que a equipa demonstrou todas as suas valências, não só no jogo jogado mas também em outros aspectos, foi solidária, com carácter. Contra um adversário muito forte, o Sp. Braga. Um jogo muito exigente, um grande desafio, em que conseguimos através também desses aspectos dar a volta e marcar os nossos golos”

Segredo foi a eficácia?

“Há outros aspectos que nós tivemos que deram origem aos golos que conseguimos marcar. Houve oportunidades de lado a lado. Conseguimos manter a coesão nos momentos mais difíceis. Quando estivemos mais por cima também tivemos um controlo muito grande, em outros momentos o Sp. Braga criou-nos algumas dificuldades, mas o que fica são os aspectos positivos do jogo. As duas equipas sabiam perfeitamente o que iam encontrar neste jogo e nós mostrámos uma vontade enorme e uma ambição muito grande e os golos também resultam disso”

14 jogos sem perder

“Mais uma vitória apenas. Acabou este jogo, vamos analisar e preparar o jogo. A ideia que fica é só essa. Estamos conscientes daquilo que temos de fazer, do futuro, das coisas boas e do que temos para melhorar”