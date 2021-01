A estadia do Sporting na Madeira: "Não são as condições ideais, mas foram as que a estrutura conseguiu criar para dar resposta muito boa"

O treinador adjunto Emanuel Ferro disse hoje que o Sporting está “consciente da tarefa difícil” que vai ter para ultrapassar o Marítimo, no Funchal, no encontro inaugural dos oitavos de final da Taça da Portugal de futebol.

“Vamos ter uma tarefa difícil amanhã [segunda-feira], sabemos que é um jogo a eliminar. É uma realidade diferente, um momento competitivo muito específico, e vamos encarar com as nossas armas e tendo em conta aquilo que é o adversário”, disse o ajunto de Rúben Amorim, em conferência de imprensa.

Emanuel Ferro assume que o clube lisboeta “quer vencer a competição” e, nesse sentido, enalteceu o “grupo de jogadores que tem dado sempre a melhor resposta”.

“A resposta dos jogadores no último jogo [2-0 no reduto do Nacional, sob muito mau tempo] foi muito boa. Temos um plantel em que confiamos, um grupo de jogadores largo, que tem sempre dado a melhor resposta. É nisso que nos baseamos”, observou.

"O nosso ‘habitat’ natural de treino é a Academia"

O adiamento, de quinta-feira para sexta, do encontro da 13.ª jornada da I Liga, frente ao Nacional, devido ao mau tempo na Madeira, teve como consequência a permanência dos ‘leões’ na ilha, uma situação que não foi a ideal.

“Não são as condições ideais, mas foram as condições que a estrutura conseguiu criar para dar uma resposta muito boa. O nosso ‘habitat’ natural de treino é a Academia. Estamos todos conscientes daquilo que era um enquadramento diferente, mas todos integrados e ambientados também”, explicou.

Emanuel Ferro assegurou que os jogadores ‘leoninos’ conseguiram “treinar e recuperar”, depois da vitória por 2-0 diante do Nacional, e frisou que o líder isolado da I Liga vai entrar em campo “com a mesma ambição e solidariedade”.

Marítimo e Sporting defrontam-se no Estádio dos Barreiros, a partir das 21:15 de segunda-feira, em encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol.