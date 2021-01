Sporting avança com despedimento coletivo

O Sporting vai avançar com o despedimento coletivo de vinte funcionários do clube. Os mesmos elementos já receberam, esta quarta-feira, a carta que dá por início o processo que os dirigentes de Alvalade já planeavam há algum tempo. A razão para estas dispensas - o argumento usado pela direção de Frederico Varandas - prende-se com o emagrecimento dos custos com o pessoal, para fazer face à crise provocada pela pandemia.

Paulo Cintrão (ex-jornalista da TSF que era agora assessor de imprensa da equipa de futebol profissional e presença assídua nas conferências), André Leitão (assessor de imprensa para as modalidades)