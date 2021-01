Rúben Amorim: "O Pepe deve ter mais finais da Liga dos Campeões do que os jogos que o Inácio tem na 1ª Liga"

Dois resultados negativos seguidos pela primeira vez esta época

"Foram dois resultados aos quais não estamos habituados. A equipa estava muito concentrada, sem a mesma alegria, mas nada desconfiada. Confiantes e a acreditar no processo, preparados para o próximo jogo, que é um jogo importante."

Falta de experiência em relação ao FC Porto

"Em termos de experiência e maturidade estamos claramente baixo do FC Porto. A juventude pode compensar por outro lado, uma irresponsabilidade saudável. É uma equipa confiante, em primeiro no campeonato, pronta para este jogo."

FC Porto com mais jogos e casos de covid-19

"Tivemos menos um jogo do que o FC Porto nesta fase, portanto já não se mete aí os jogos da Europa, a diferença foi só a Supertaça. Em relação à covid-19, já tivemos casos, os clubes já estão preparados. O FC Porto vai sempre apresentar uma grande equipa, com jogadores internacionais. Só quem não conhece aquele treinador, grupo e clube é que pode pensar que haverá facilidades. Nós não vamos facilitar nada e queremos vencer."

O futebol deve parar devido à covid-19?

"É difícil controlar tudo, toda a gente apanha, até o presidente da República, positivo, negativo. Isso ultrapassa-me, há pessoas para decidir isso. Longe de mim estar a ser insensível, a vida das pessoas esta em primeiro lugar, mas a vida também passa por continuar. Somos muitos testados. Nós precisamos do dia de amanhã, não somos Inglaterra e França, não podemos parar tudo. Sabemos das dificuldades do país e do futebol português. Certamente não somos nós que sofremos se isto pára, quem sofre, e já sofreram, são as pessoas à volta do clube. Temos de dar a cara por essas pessoas."

Detentor da Taça da Liga pelo Sporting de Braga

"Eu estava no Braga mas o título é do Braga. Agora queremos trazer a Taça para Alvalade. Queremos melhorar e ganhar. O grupo precisa de aprender que o ADN do Sporting passa por ganhar títulos. O título não é meu, é do Braga, e quero ganhar pelo Sporting. Muitos jogadores do Sporting ainda não ganharam títulos."

Impacto de outra eliminação ou de uma taça

"O impacto só vamos saber no fim. Sei a pressão que é ser treinador do Sporting, ser eliminado da Liga Europa, da Taça de Portugal. O que acho é que o Sporting está num bom caminho. O caminho do Sporting está muito melhor do que muita gente pensava. O Sporting tem valor, está bem classificado."

O que gostaria de perguntar a Sérgio Conceição?

"Perguntaria o onze e como iria jogar, nada mais do que isso."

O que espera do FC Porto sem Sérgio Oliveira?

"Vai ser uma grande equipa, já se conhecem bem. Obviamente o Sérgio Oliveira tem muita influência no jogo, mas reduzir a equipa isso seria um erro. São fortes no espaço, são fortes entre linhas com o Corona, a chegada à área do Uribe, laterais muito ofensivos, jogadores na defesa... O Pepe deve ter mais finais da Liga dos Campeões do que os jogos que o Inácio tem na 1ª Liga. É uma equipa jovem, que se diverte muito a jogar, a sofrer."

Têm de correr mais do que o FC Porto?

"Acho que corremos muito pior com o Belenenses e ganhámos. O nosso trabalho é olhar para além do resultado, as pessoas olham muito para o resultado. É difícil correr mais do que o FC Porto porque eles correm muito. Não vamos correr menos do que eles, vamos igualar a agressividade, vamos encarar o jogo com máxima agressividade e trabalhar muito. E depois depende da inspiração dos jogadores."

Favoritos na Taça da Liga

"Somos candidatos a vencer todos os jogos. Se temos dois jogos para vencer, somos candidatos, não somos nada favoritos. Estamos em pé de igualdade, com menos experiência, mas em termos de ambição temos a mesma, e temos talento."

Sporar e Nuno Mendes afinal podem jogar, porque foram falsos positivos à Covid-19

"Sim, é frustrante, mas não perdemos com o Rio Ave... aliás, não empatámos por eles não estarem. É sempre bom tê-los. Não é só pelos jogadores que se perde, é o ambiente no balneário quando há casos, voltar a focar no jogo. Mas todas as equipas estão a viver isto."