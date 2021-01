"Não queremos arriscar". Sporting não recebeu autorização das autoridades para utilizar Nuno Mendes e Sporar a tempo do jogo com o FC Porto

Nuno Mendes e Sporar foram dúvida até ao lançamento dos onzes oficiais da meia-final entre Sporting e FC Porto e acabaram mesmo por não surgir entre as opções para Ruben Amorim.

À Tribuna Expresso, fonte oficial do clube confirmou que o Sporting ainda não tinha, a uma hora do jogo, "recebido a autorização das entidades competentes" para a utilização dos jogadores, que tiveram um resultado de falso positivo a um teste à covid-19, seguido de dois testes negativos, pelo que os leões queriam ter os jogadores disponíveis para o encontro com o FC Porto.

“Não queremos arriscar”, frisou ainda o responsável leonino.

Sporting e FC Porto jogam a partir das 19h45 o acesso à final da Taça da Liga, com muitas baixas nos dois onzes.