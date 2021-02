Luís Neto: "Acreditámos até ao final, o míster queria muito ganhar este jogo"

O jogo

“Fomos globalmente melhores, embora o Benfica tenha equilibrado em alguns momentos, principalmente no inicio da 2.ª parte. Acreditámos até ao final, o mister queria muito ganhar este jogo e o nosso compromisso era continuar invencíveis em casa. Estamos muito felizes pelo que aconteceu”

Exibição

“Era uma boa prova para nós, ainda não tínhamos jogado contra o Benfica. Queríamos passar por todas as equipas do campeonato e ver como estava o Sporting. Acho que hoje fizemos uma exibição consistente, aqui e ali com algumas falhas técnicas, nomeadamente a nível de passe. Mas tivemos uma crença enorme”

Palhinha

“Aquilo que eu posso dizer é que não estávamos a contar, mas o Palhinha podia vir a jogo e na 2.ª parte ajudou-nos muito com a sua força e acho que é justo”