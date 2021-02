Rúben Amorim: "Jogo importante, até pelos números apresentados hoje durante o dia sobre as vitórias do Benfica aqui"

Comportamento exemplar

“Eram três pontos importantes, sabíamos da importância deste jogo até pelos números apresentados hoje durante o dia sobre as vitórias do Benfica aqui. Os rapazes tiveram um comportamento exemplar, defendemos bem, um jogo muito dividido com o Benfica a encaixar no nosso esquema, mas fomos uns justos vencedores, foi completamente justo”

Estrelinha

“A estrelinha procura-se no dia a dia. Nós sabíamos que podíamos fazer o golo e acreditámos até ao último minuto. O jogo ainda não acabou e portanto aproveitamos todos os minutos para crescer e para vencer os jogos”

Matheus

“É uma curiosidade mas é um miúdo que tem vindo a crescer, excelente jogo mais uma vez. Muitos deles no ano passado estavam num nível completamente diferente, cresceram rápido. Mas temos de ver que ainda falta muito campeonato, temos muito que melhorar, houve ali alturas em que poderíamos ter controlado melhor o jogo, momentos que poderíamos ter saído melhor para o contra-ataque. Agora é pensar no Marítimo”

Palhinha

“Vejo com normalidade, no fundo preparámos o jogo de uma maneira. Preparámos um onze, o Palhinha estando apto nós tínhamos espaço no banco e incluímos. Ele é sempre importante para nós”

Nove pontos de vantagem para Benfica

“É ganhar ao Marítimo, não muda nada, quer tivéssemos 9 pontos de avanço ou de atraso”