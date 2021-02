Neto falha Marítimo-Sporting. E Palhinha... logo se vê

O defesa Luís Neto foi punido com um jogo de suspensão, após ter recebido na segunda-feira o quinto cartão amarelo na I Liga, no dérbi Sporting-Benfica (1-0), informou hoje o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O internacional português, totalista na defesa do líder da prova no encontro frente ao rival lisboeta, é um dos oito futebolistas ‘amarelados’ pela quinta vez em equipas da I Liga, cujos castigos referentes à 16.ª jornada foram hoje divulgados pelo órgão disciplinar federativo.

O jogador falhará já na sexta-feira a visita do Sporting ao reduto do Marítimo, 10.º classificado, em jogo agendado para as 19:00, no Funchal.

Ainda na última ronda, do jogo entre Portimonense e Boavista (0-1) resultaram quatro castigos, com Maurício António e Willian Rocha a desfalcarem os algarvios, e Chidozie e Paulinho os ‘axadrezados’.

Na 17.ª e última jornada da primeira volta, o Portimonense visita, na quinta-feira, o Sporting de Braga, que não contará com o castigado Fransérgio (cinco amarelos), e o Boavista recebe, na sexta-feira, o Gil Vicente.

O Tondela também vai a jogo sem dois jogadores, os defesas Bebeto e Enzo Martínez, que viram o quinto amarelo e são baixas para a visita na sexta-feira ao Paços de Ferreira (21:00), num dos jogos que encerra a 17.ª jornada.

Uma incógnita chamada Palhinha

Depois do Tribunal Central Administrativo do Sul ter aceitado a providência cautelar apresentada pelo Sporting, relativa à suspensão de João Palhinha, o jogador esteve presente no dérbi, mas o castigo por ter acumulado o quinto amarelo na Liga poderá ser cumprido na mesma.

Como indicou o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na segunda-feira à noite, “a decisão do Tribunal refere-se a uma providência cautelar, não dirigida à validade da decisão do CD, mas apenas à sua eficácia, que fica momentaneamente suspensa. Esta decisão judicial ‘intermédia’ em nada obsta a uma decisão futura e definitiva cujo conteúdo se desconhece, não tendo havido ainda, sequer, audição da entidade requerida, a FPF”, lê-se no comunicado do órgão federativo.

O médio ‘leonino’ foi admoestado na visita ao Boavista, para a 16.ª jornada, tendo sido sancionado com um jogo de castigo, por completar uma série de cinco cartões amarelos.

“No caso, o Tribunal nem sequer se pronunciou (nem o requerente o terá suscitado) sobre se o CD devia ou não ter anulado a suspensão automática do jogador João Palhinha resultante do quinto cartão amarelo exibido pelo árbitro. Tratando-se de questão estritamente desportiva, a competência para a sua apreciação caberia apenas ao Conselho de Justiça da FPF”, acrescenta, pelo que o jogador poderá mesmo ter de cumprir o castigo na próxima jornada, mas ainda terá de aguardar a decisão final.