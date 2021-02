Amorim: "Em relação às contratações em Portugal é assim tão caro? Quem é que joga com juniores? Quem é que tem mais jogadores da formação?"

Os reforços

"Deram bons sinais, o João já conhecia a casa, o Paulinho já conhecia o treinador, o Matheus não conhecia ninguém mas chegou cheio de vontade. Tem de encontrar o seu ritmo, esteve muito tempo a trabalhar na equipa B do Rio Ave, temos de prepará-lo. O João vinha de competir na Turquia e está pronto e o Paulinho também, vinha do nosso campeonato. Deram bons sinais esta semana. O segredo para este jogo é o mesmo de sempre, intensidade e rigor, temos de nos relembrar que foi a única equipa em Portugal que nos ganhou este ano. Temos defeitos, há coisas a melhorar mas temos coisas boas em que temos de nos focar. Muita humildade, muita concentração e muita intensidade."

A contratação de Paulinho e João Pereira que sinal dá aos mais novos?

"Nenhum, são jogadores de qualidade. O projeto passa por formar jovens e temos jogadores experientes para ajudar nessa tarefa. Também temos oportunidades de negócio, como foi o João. O Paulinho já estava referenciado pelo scouting do Sporting e se calhar por todos. Não vêm tirar espaço ao jovens, se essa é a preocupação. Os jovens têm o seu espaço e é preciso relembrar que isto é o Sporting, eles têm de lutar pelo seu lugar. Quem estiver melhor joga, já demos provas disso."

Paulinho será titular?

"Todos os jogadores do Sporting podem ser titulares. O Matheus não tem ainda as condições físicas, os outros estão aptos."

Está preocupado com a situação do Palhinha?

"Não, estou preocupado com o Marítimo. O jogo do Benfica já passou. Este clube tem pessoas para esse assunto, cada um ocupa-se do seu assunto."

Limitar a euforia

"Já vivemos coisas muito más, não foi há muito tempo, fomos eliminados da Taça, tivemos um empate aqui em Alvalade e parecia que já havia muita gente a pôr coisas em causa. Nós trabalhamos da mesma fora e ninguém tem o lugar garantido."

Pontes fortes do Marítimo

"Esperamos uma equipa como na Taça, cinco defesas, três médios, dois avançados, uma equipa que vai esperar para atacar. Sofremos um golo de transição num passe em que o Palhinha escorregou e depois numa bola parada. Queremos marcar e estarmos concentrados para não sofrermos em transições e bolas paradas. O Marítimo não tem responsabilidaes e joga de uma forma livre. Usámos muito o jogo passado para preparar este."

Gestão dos titulares, a propósito de Paulinho

"Faz parte de ser treinador de uma equipa grande. O Paulinho tem caracaterísticas que precisávamos, para mim é o melhor nove do país mas isso não lhe garante nada. É uma gestão normal, vai haver jogos para todos. O Paulinho veio para aqui para muitos anos, para ajudar os outros a render. Estamos a formar uma equipa para hoje e para amanhã. Os Tabatas, os Tiagos Tomás são jogadores jovesn, para manter, depois vemos consoante o mercado e as vidas deles. O Jovane já foi o jogador mais importante, já baixou... O Tiago já jogou na ala, no meio... O Nuno Santos já ficou no banco... Estamos a formar uma equipa que não é para mudar para o ano, é uma equipa para vários anos. Faz parte de uma equipa grande, por isso é que isto é o Sporting, temos de elevar o nível."

Voto de confiança da direção ao comprar Paulinho

"É óbvio que a equipa técnica fica contente porque foi um trabalho da direção e foi difícil. É uma contratação que bateu o recorde do Sporting mas não é nada anormal no campeonato português, não dá pressão ao Sporting nem ao Paulinho, isso é uma ideia falsa. A direção fez um excelente trabalho. Quando a direção perguntou se podíamos vender o Vietto, quanto dinheiro se poupava, isso é uma colaboração com a direção. Oq que fazemos é planear com tempo. Em relação às contratações em Portugal é assim tão caro? Quem é que joga com juniores? Quem é que tem mais jogadores da formação? O Paulinho é internacional portuquês e o melhor avançado que queríamos era esse. Tem de trabalhar para jogar".

Paulinho muda a forma de jogar da equipa?

"Nós temos a nossa ideia, não mudamos nada. Ele tem características que nos dão outras coisas, mais soluções."

Lesão de João Mário

"Não estará disponível, não recuperou, o pé ainda está inchado. Vamos recuperar bem mas temos outros jogadores, ele não está nas melhores condições."

Objetivo é a Champions, face à condição financeira do clube?

"Sim, é importante, todos sabemos isso. É muito dinheiro que entra, é sinal que ficámos bem classificados. Há um objetivo que a direção propõe e o Sporting tem de lutar por isso. Isso dá-nos capacidade para segurar a juventude, sem a Champions não conseguimos de certeza. Mas mais uma vez há que relembrar qual o investimento inicial dos outros clubes e do Sporting. E o ajuste que fizemos agora. Mas o principal agora é ganhar ao Marítimo amanhã".

Pote pressionado por Paulinho

"Se vocâs conhecem o Pedro sabem que ele não tem pressão, é um rapaz muito extrovertido, às vezes até desligado de algumas coisas. Eles têm é obrigação de dar tudo o que têm. O Paulinho é alguém que vai ajudar os outros a serem melhores e todos vão ajudar o Sporting".