Matheus Nunes mantém-se no onze e Neto de volta

João Mário ainda não é opção no onze para Rúben Amorim no jogo desta terça-feira com o Gil Vicente, que pode deixar o Sporting oito pontos à frente do FC Porto na tabela. O médio falhou o último encontro dos leões devido a lesão e começa o jogo no banco.

Matheus Nunes mantém assim a titularidade num jogo que marca o regresso de Neto à defesa, depois de cumprir castigo.

O onze do Sporting: Adan; Feudal, Coates, Neto; Pedro Porro, Antunes, João Palhinha, Matheus Nunes; Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Paulinho

O onze do Gil Vicente: Denis; Joel, Rodrigo, Ruben Fernandes, Galocha; Gonçalves, Lucas Mineiro, Baraye, Henriques Gomes; Samuel Lino e Kanya

