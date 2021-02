Tiago Tomás e Gonçalo Inácio saltam para o onze

A receção do Sporting ao Paços de Ferreira é mais um teste difícil para os pupilos de Rúben Amorim - que promove três mudanças no onze que levou de vencida o Gil Vicente - com a aliciantes de, em caso de vitória, poderem alargar ainda mais a vantagem para FC Porto e Sporting.

Conheça os onzes:

Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Palhinha e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Tiago Tomás.

Paços de Ferreira: Jordi; Fernando Fonseca, Marco Baixinho, Maracás e Rebocho; Eustáquio, Luiz Carlos e Bruno Costa; Hélder Ferreira, Douglas Tanque e Luther Singh.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Matheus Reis, Tabata, Matheus Nunes, Nuno Santos, Neto, João Pereira, Daniel Bragança e Jovane Cabral.

Suplentes do Paços de Ferreira: Michael Fracaro, Martín, Uílton, Adriano, Dor Jan, Diaby, Marcelo, João Pedro e João Amaral.

