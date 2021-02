Ruben Amorim continua a afastar a ideia de favoritismo: "O Portimonense pode roubar pontos ao Sporting em Alvalade"

Ruben Amorim alerta que o Portimonense pode tirar pontos ao Sporting, no jogo que acontece este sábado em Alvalade. Mesmo com 10 pontos de avanço na tabela, “favoritismo” continua sem fazer parte do vocabulário do líder do campeonato.

Os jogadores são valorizados também por formarem a defesa menos batida da Europa. Mesmo assim, vão jogar a vigésima jornada em casa, cheios de cuidados e respeito pelo adversário.

Só uma vitória garante que o conforto da liderança viaja para ao Dragão, no próximo sábado. Coates, Matheus Nunes e Nuno santos estão em risco de suspensão por amarelos, mas estão sem restrições nos planos para o jogo com o Portimonense.