Rúben Amorim: "Sérgio Oliveira? Estava chateado com o jogo, não vamos levar a peito"

As diferenças

"Duas equipas diferentes, compactas, que defendem bem. O FC Porto com mais peso na frente, ao transportar a bola para o último terço. Nós temos de trabalhar mais a bola desde trás. Temos de jogar forma diferente. Foi um jogo bem disputado, às vezes não tão bem jogado, mas parabéns aos meus jogadores, deram tudo. Tentámos depois do intervalo sair a jogar, levar a bola para a frente e tivemos no final uma grande oportunidade do Matheus. O resultado acaba por ser justo. Foi um jogo batalhado, o FC Porto teve mais oportunidades, mas o resultado é justo".

Matheus

"Sabemos que o Matheus é muito forte a carregar a bola, algo que não estávamos a conseguir. Até aí o FC Porto tapou bem a profundidade, nós tentámos entrelinhas. A ideia foi fechar o lado esquerdo do Sporting. Depois surge a grande oportunidade do Sporting, com a capacidade do Matheus em chegar à baliza. O Tabata esteve bem, teve bola, o João Mário fez um excelente jogo. Foi uma exibição adulta, dos miúdos, alguns deles juniores. Foi um bom jogo deles. Acho que tem a ver com o facto de as equipas se conheceram bem. O público acelera o jogo e sem público é diferente. Vamos esperar pelo público, de certeza que vai melhorar. O Sporting está de parabéns, os rapazes estiveram muito bem e agora é pensar no Santa Clara, que será muito difícil".

Sérgio Oliveira

"Fizemos um ponto, podíamos ter feito três ou zero. As palavras do Sérgio Oliveira... está chateado com o jogo, não vamos levar a peito, quando falamos a quente dizemos aquilo que queremos, é normal. . É a opinião dele. Nós temos de pensar no Santa Clara. São 10 pontos [de vantagem], mas o Braga joga amanhã e o que pode acontecer é perdermos 1 ponto para o segundo classificado",